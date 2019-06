Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.06.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.Die Montega AG sei vorgestern mit dem CEO/CFO der SMT Scharf AG, Hans Joachim Theiß, auf Roadshow gewesen.Anhaltend positives Marktumfeld im Kerngeschäft: Per Ende Q1 2019 habe SMT Scharf knapp 70% seiner Umsätze im Segment Kohle-Bergbau erwirtschaftet. Während das Geschäft im Heimatmarkt Deutschland quasi nicht mehr existent sei, sehe CEO Theiß für den Kohlebergbau vor allem in den Regionen China und Russland auch mittelfristig gute Wachstumschancen. Dies begründe sich in erster Linie durch die aktuell hohen Kohlepreise, die weiterhin Investitionen im Kohlebergbau nach sich ziehen sollten.Gute Wachstumschancen durch neue Produkte: Nennenswerte Wachstumspotenziale sehe SMT Scharf darüber hinaus durch innovative Produkteinführungen. In den Investorengesprächen sei in diesem Zusammenhang das auf der bauma 2019 vorgestellte elektrische Befahrungsfahrzeug ausführlich diskutiert worden. Mit diesem LEV (Light Electric Vehicle) wolle das Unternehmen der durch strengere Regularien getriebenen Substitution von diesel- durch elektrogetriebene Fahrzeuge gerecht werden. Erste Testläufe mit potenziellen Kunden würden laut Aussagen des CEOs vielversprechend verlaufen. SMT Scharf rechne bei den LEVs im ersten Jahr der Produkteinführung (voraussichtlich 2020) mit einem Absatz von 50 Fahrzeugen. Auf Sicht der nächsten drei Jahre sollten insgesamt mehr als 300 Einheiten abgesetzt werden. Das sich daraus ergebene Umsatzpotenzial i.H.v. 10 Mio. Euro (MONe) bei einer Profitabilität auf Konzernmargen-Niveau habe der Analyst noch nicht in seinem Modell integriert.Gute Visibilität durch hohen Auftragsbestand: Mit einem Auftragsbestand i.H.v. 19,4 Mio. Euro (Stand: Ende Q1 2019) verfüge SMT Scharf über eine Visibilität von sechs Monaten. Dies sei für das Unternehmen ein historisch sehr hohes Niveau. Der Großteil des Bestands beziehe sich dabei auf den angestammten Schienenbereich, so dass Erfolge beim Neuproduktvertrieb das Niveau noch weiter erhöhen könnten.Working Capital-Management: Mit der aktuellen Working Capital-Intensität von knapp 60% zeige sich Herr Theiß hingegen unzufrieden, habe gleichzeitig jedoch in Aussicht gestellt, dass auf diesem Thema besonderes Augenmerk liege. Mit einer nennenswerten Verringerung dieser Quote sollte nach Erachten des Analysten vor dem Hintergrund der derzeitigen Erweiterung des Produktportfolios jedoch erst mittelfristig zu rechnen sein.Die Equity Story sei bei den Investoren sehr gut aufgenommen worden und auch der Analyst sehe sich nach den Gesprächen in seiner positiven Meinung bestätigt. Neben dem anhaltend guten Marktumfeld im Kerngeschäft sollten SMT Scharfs Potenziale durch neue Produkte und Einsatzgebiete mittelfristig für weiteren positiven Newsflow sorgen.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18,00 Euro. (Analyse vom 06.06.2019)