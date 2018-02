Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

14,10 EUR -0,70% (08.02.2018, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

14,00 EUR -2,10% (08.02.2018, 12:15)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.02.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Analyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) und erhöht das Kursziel von 16 auf 17 Euro.SMT Scharf habe gestern Abend die Übernahme des kanadischen Bergbauspezialisten RDH Mining Equipment bekanntgegeben.Strategische Akquisition zu einem attraktiven Preis: RDH produziere insbesondere Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Nicht-Kohle- und Salzbergbau sowie für Tunnelbaustellen. Das Unternehmen generierte im Geschäftsjahr 2017 (Stichtag zum 30. April, da RDH ein gebrochenes Geschäftsjahr aufweise) einen Umsatz von knapp 10 Mio. Euro. Mit einem Umsatzanteil von über 50% sei das Unternehmen insbesondere in Nordamerika tätig. Mit der Übernahme werde SMT Scharf sein Exposure in Amerika folglich deutlich erhöhen.Der Kaufpreis betrage ca. 8,0 Mio. Kanadische Dollar (ca. 5,2 Mio. Euro), was bei einer EBIT-Marge von ca. 10% (MONe) einem attraktiven EV/EBIT-Multiplikator von ca. 5x entspreche. SMT Scharf werde den Kaufpreis zu einem geringen Teil mit eigenen Aktien begleichen, von denen das Unternehmen derzeit rund 1,1% (entspreche knapp 50.000 Stücke) halte. Die restliche Kaufpreiskompensation werde in bar geleistet, wofür durch die im November 2017 durchgeführte Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös: 5,4 Mio. Euro) ausreichend liquide Mittel zu Verfügung stünden.Erweitertes Produktportfolio schaffe Synergien auf der Vertriebsseite: Mit der Übernahme erweitere das Unternehmen sein Produktportfolio von schienenbasierten Transportlösungen zusätzlich um gummibereifte Fahrzeuge. Hierdurch sei SMT Scharf zukünftig noch breiter im Markt aufgestellt und dürfte die Attraktivität gegenüber seinen Kunden weiter erhöhen. Zudem sei davon auszugehen, dass durch die Nutzung von SMT Scharfs internationalem Vertriebs- und Servicenetz nennenswerte Synergien zu erzielen seien.Bezüglich der Zahlung des Kaufpreises unterstelle Laser, dass SMT Scharf rund 0,5 Mio. Euro durch eigene Aktien als Akquisitionswährung begleichen werde, der verbleibende Betrag i.H.v. ca. 4,7 Mio. Euro werde einen entsprechenden Kapitalabfluss zur Folge haben.Fazit: Laser sehe in der Übernahme einen sinnvollen strategischen Schritt, um die Marktposition in einer wichtigen Rohstoffregion zu stärken und die Entwicklung hin zu einem integrierten Systemanbieter weiter zu forcieren. Darüber hinaus gestalte sich das allgemeine Marktumfeld für SMT Scharf weiterhin positiv.Frank Laser, Analyst der Montega AG, bestätigt deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem neuen Kursziel von 17 Euro (zuvor: 16 Euro). (Analyse vom 08.02.2018)