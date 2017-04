Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (27.04.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF).SMT Scharf habe gestern im Vorfeld der Hauptversammlung Eckdaten zum ersten Quartal 2017 veröffentlicht und seine Gesamtjahresziele präzisiert. Der Umsatz des ersten Quartals habe mit 10,6 Mio. Euro rund 7% unter dem Vorjahreswert aber im Rahmen der Erwartung (MONe: 10,8 Mio. Euro) gelegen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 habe das Unternehmen drei Aufträge mit einem Gesamtvolumen von über 5 Mio. Euro erhalten, die Q1 2016 nennenswert positiv beeinflusst hätten. Zu den Ergebnissen der ersten drei Monate habe das Unternehmen noch keine Annahmen gemacht.Bis zum 31. März 2017 habe SMT Scharf einen Auftragseingang in Höhe von 10,3 Mio. Euro verzeichnet, der damit ein doppelt so hohes Niveau wie im Vorjahr (Q1 2016: 5,2 Mio. Euro) aufweise. Der Auftragsbestand habe zum Ende des ersten Quartals mit 15,5 Mio. Euro signifikant über dem Wert des Vorjahreszeitraums (5,1 Mio. Euro) gelegen. Die Zahlen würden damit den Trend eines sich aufhellenden Auftragsverhaltens der Kunden bestätigen, der sich aufgrund der deutlichen Erholung der Rohstoffpreise bereits in H2 2016 angedeutet habe.Vor dem Hintergrund der positiven Auftragssituation zeige sich das Unternehmen bei den Gesamtjahreszielen 2017 etwas optimistischer. SMT Scharf gehe nun davon aus, einen Umsatz von über 42,3 Mio. Euro (zuvor: 40 bis 44 Mio. Euro) zu generieren. Beim EBIT halte das Unternehmen einen Wert von über 2,75 Mio. Euro (zuvor: 2,2 bis über 3,0 Mio. Euro) für realistisch. Der Analyst sei bereits im Zuge der Kommentierung der Gesamtjahreszahlen über der Unternehmensguidance gewesen, sodass er seine Modellannahmen unverändert lasse.Unter der Annahme, dass der Newsflows positiv bleiben sollte und nach der jüngsten Kurskorrektur stuft Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, die SMT Scharf-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 Euro von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 27.04.2017)Börsenplätze SMT Scharf-Aktie: