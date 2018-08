Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

35,86 EUR +3,22% (03.08.2018, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

35,72 EUR +2,12% (03.08.2018, 16:56)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (03.08.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, stellt die Coverage für die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ein.Kurz nach Veröffentlichung guter Q1-Zahlen am 9. Mai habe SMA-Aktie ihr Kurshoch von 63 EUR erreicht und habe seit dem etwa knapp über 40% seines Werts verloren. Der Analyst denke, dass diese Entwicklung auf zwei Aspekten beruhe: 1) Der Vorstandvorsitzende und Familienangehörige hätten Aktien verkauft bei einem Kursniveau zwischen 53-56 EUR/Aktie. 2) Anfang Juni sei das Gerücht aufgekommen, dass die Chinas Regierung den Photovoltaik-Zubau 2018 kräftig einbremsen möchte. Wobei der Analyst letzteres operativ als erheblich schwerwiegender ansehe.Auch wenn es aktuell schwierig sei, die Effekte auf den globalen Photovoltaikmarkt einzuschätzen, sei davon auszugehen, dass es zu Überkapazitäten kommen werde und folglich zu einem Preisdruck bei den Solarmodulen. Des Weiteren stelle sich die Frage, ob die Projektier von PV-Anlagen ihre Projekte zeitlich verschieben würden, um von dem zu erwartenden Preisverfall zu profitieren.Bisher habe SMA Solar seinen Ausblick 2018 (Umsatz zwischen 900 und 1.000 Mio. EUR und einem EBITDA zwischen 90 und 110 Mio. EUR) nicht angepasst. Allerdings herrsche die Sorge am Kapitalmarkt, dass dies eventuell mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 9. August erfolgen könnte. Der Analyst sei diesbezüglich nicht so kritisch aber schließe nicht aus, dass das Management aufgrund der aktuellen Unsicherheiten evtl. seine Prognose eher am unteren Rand des Korridors sehen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: