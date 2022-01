Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (12.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Das dürfte den Anlegern die Laune vermiesen: Der nordhessische Konzern streiche seine Erwartung an die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr (2021) drastisch zusammen. Schon die Q3-Zahlen hätten den Analysten bei genauerem Hinsehen nicht sonderlich gut gefallen.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde bei 20 bis 30 Mio. Euro liegen, habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. Zuvor sei man von 50 bis 65 Mio. Euro ausgegangen. vHintergrund seien laufende Verhandlungen bezüglich eines bestehenden Servicevertrags im Bereich Betriebsführung und Wartung für Photovoltaik-Kraftwerke (O&M-Geschäft), habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Anlass seien Mängel eines Teils der durch SMA Solar zu wartenden Solarparks, die erst nach Vertragsabschluss offenkundig geworden seien.Die SMA Solar Technology-Aktie gehe nachbörslich auf Tauchstation. "Der Aktionär" habe bereits in der Vergangenheit auf bestehende Margenprobleme beim deutschen Wechselrichter-Hersteller hingewiesen. Die aktuelle Gewinnwarnung zeige, wie schwierig derzeit die Lage bei SM Solatr sei. "Der Aktionär" favorisiere vielmehr den Wettbewerber Enphase Energy, der v.a. bei der Technologie den Ton angebe, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:36,00 EUR +0,39% (12.01.2022, 17:35)