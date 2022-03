Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

35,10 EUR +15,61% (07.03.2022, 16:28)



Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

34,68 EUR +14,91% (07.03.2022, 16:14)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (07.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Während der DAX seine deutlichen Verluste im Handelsverlauf komplett wettgemacht habe, würden Green-Tech-Aktien die Gewinnerlisten weiterhin anführen. Zu den Top-Performern an der deutschen Börse habe dabei die SMA Solar Technology-Aktie mit einem Plus von mehr als 15 Prozent gehört. Der Kursrückfall vergangene Woche sei damit bereits kompensiert.Mit enttäuschenden Zahlen habe SMA Solar die Anleger in der vergangenen Woche verprellt. Keine zwei Monate nach der Prognosesenkung im Januar habe der Konzern die Ziele klar verfehlt. Das habe für einen Kurssturz von 18 Prozent gesorgt, da die Hoffnung immer mehr verloren gegangen sei, dass die Margenprobleme überwunden werden könnten.Doch mit der Aussicht auf massive Investitionen vonseiten der Politik sei die Skepsis zu Wochenbeginn bereits wieder verflogen. Anleger setzen darauf, dass SMA bei höheren Förderungen nicht nur mehr Umsatz machen kann - sondern auch profitabler arbeiten wird, so Maximilian Völkl. Denn klar sei: Solarenergie sei neben der Windkraft der Schlüssel zu einer öl- und gas-unabhängigeren Energieversorgung. Entsprechend gut seien die grundsätzlichen Aussichten für die Unternehmen wie SMA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: