ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Dieser Aufgabe widmen sich über 3.000 SMA Mitarbeiter in 18 Ländern mit großer Leidenschaft. Mit den innovativen Lösungen für alle Photovoltaikanwendungen ermöglicht die SMA Solar Technology AG Menschen und Unternehmen weltweit mehr Unabhängigkeit in der Anwendung von Energie. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern und Kunden macht die SMA Solar Technology AG den Umbau zu einer unabhängigen, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung möglich.



Seit über 35 Jahren setzt SMA technologische Trends und treibt die Entwicklung der Erneuerbaren Energien voran. Mit ihren bahnbrechenden Wechselrichter-Technologien hat die SMA Solar Technology AG maßgeblich dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren Energien die Pionierphase hinter sich gelassen haben und weltweit immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden.



Mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft bricht die SMA Solar Technology AG nun auf in die Energiewelt der Zukunft. Photovoltaik spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie wird schon bald in allen Regionen die kostengünstigste Energiequelle sein.



Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, gilt es, Photovoltaik mit Speichern, E-Mobilität und weiteren Sektoren zu vernetzen und in das Gesamtsystem zu integrieren. Hier nimmt SMA eine Schlüsselrolle ein. Die lange Erfahrung und umfassende Expertise machen SMA zu einem gefragten Ansprechpartner für führende Unternehmen aus anderen Bereichen. Schon heute entwickelt SMA anspruchsvolle Systemlösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der "Strom-Prosumer" von morgen zugeschnitten sind.



Die SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) gelistet und im SDAX der deutschen Börse notiert. Ihre vielfach ausgezeichnete Technologie ist durch rund 1.200 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. (06.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Joe Bidens "Grünes Konjunkturpaket" und eine positive Analysten-Einschätzung würden SMA ordentlich Aufwind geben: Die Papiere des Solarkonzerns würden aktuell um mehr als elf Prozent klettern und damit den Platz an der Spitze innerhalb des SDAX belegen. Mit rund 63,70 Euro notiere die Aktie des Kassler Unternehmens kurz vor Handelsschluss höher als im Jahr 2011 (63,15 Euro). Und es könnte noch weitergehen.So attestiert Analyst Guido Hoymann von der Privatbank Metzler für SMA unter Verweis auf das US-Geschäft des Solar-Unternehmens noch Luft nach oben bis 75 Euro. Im Nachgang des abgesegneten neuen Konjunkturpakets in den Vereinigten Staaten und gewährten Fördermitteln für die Solarenergie sehe der Experte Rückenwind in den USA, wo SMA etwa 30 Prozent des Umsatzes erziele.Es sehe sowohl fundamental als auch charttechnisch gut für SMA aus. Das Thema "Solar-Energie" sei vor allem durch Joe Bidens Grünes Konjunkturpaket gerade sehr heiß. Und konkret bedeute das für SMA: mehr Geschäft und höhere Umsätze auf dem wichtigen US-Markt. Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR gefolgt sind, liegen mit mehr als 70 Prozent im Plus. Anleger sollen die Gewinne bei der SMA Solar Technology-Aktie weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBörsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:63,85 EUR +11,53% (06.01.2021, 17:30)Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:62,85 EUR +9,40% (06.01.2021, 17:41)