Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

39,22 EUR +1,92% (04.01.2022, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

39,32 EUR +2,08% (04.01.2022, 11:15)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (04.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die Perspektiven für die Sonnenbranche seien gut wie lange nicht. Nach den Klimaschutz-Vorhaben der Ampel-Koalition solle die jährlich neu installierte Photovoltaik-Leistung verdreifacht werden. Der Solarverband Bsw habe 200 Solarunternehmern befragt, die "positiv" ins neue Jahr blicken würden.Die Bundesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, die in Deutschland installierte Solarstromleistung bis 2030 von derzeit rund 59 Gigawatt auf 200 GW auszubauen und künftig alle geeigneten Dachflächen für die Solarenergie-Erzeugung zu nutzen. "Dieses Ziel lässt sich erreichen, wenn der Solarturbo jetzt gezündet und Energiewende-Barrieren eingerissen werden", so Bsw-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.Doch Körnig warne: Die monatliche Absenkung von Marktprämien und eine Fülle bürokratischer Auflagen dämpfe die Investitionsbereitschaft. Ein schnelles und beherztes politisches Handeln sei unbedingt erforderlich.Noch seien Investoren jedoch vorsichtig. SMA Solar habe etwa aufgrund fehlender Chips vor einem schwachen Q4 gewarnt. Doch wie berichtet, habe Felix Bräuer von Solarwatt im AKTIONÄR Hot Stock Report 47/2021 gesagt: Der Preishöhepunkt werde in Q2 erreicht und dann werde es boomen. "Die Perspektiven sind traumhaft." (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: