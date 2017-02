Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

22,83 EUR -0,41% (09.02.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

22,80 EUR +0,04% (09.02.2017, 20:58)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2015 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage, und bietet innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat ihren Hauptsitz in Niestetal bei Kassel und ist in 20 Ländern vertreten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.



SMA verfügt über eine breite Produktpalette, die weltweit den passenden Wechselrichter für alle Modultypen und Leistungsgrößen bietet: für kleine Hausdachanlagen, große Solarparks, netzgekoppelte Anlagen sowie Insel- und Hybridsysteme. Darüber hinaus bietet SMA Systemtechnik für unterschiedliche Batterietechnologien und Leistungsgrößen an und kooperiert mit namhaften Batterieherstellern sowie Unternehmen der Automobilindustrie. Die Technologie von SMA ist durch rund 700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Das Angebot wird durch umfangreiche Serviceleistungen und die operative Betriebsführung von solaren Großkraftwerken abgerundet. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (09.02.2017/ac/a/t)







Niestetal (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Public Equity Partners Management, L.P. reduziert Netto-Leerverkaufsposition in SMA Solar Technology-Aktien seit dem 14.09.2016 kontinuierlich:Die Finanzprofis von Public Equity Partners Management, L.P. bleiben auf dem Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF).Die Leerverkäufer von Public Equity Partners Management, L.P. haben am 08.02.2017 ihre Shortposition in den SMA Solar Technology AG-Aktien von 0,59% auf 0,48% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SMA Solar Technology AG-Aktien:1,34% Millennium International Management LP (07.02.2017)1,22% Quentec Asset Management LLC (16.01.2017)0,69% Greenvale Capital LLP (26.01.2017)0,52% Columbus Circle Investors (21.08.2014)0,49% Valiant Capital Management, LP (03.10.2016)0,48% Public Equity Partners Management, L.P. (08.02.2017)0,48% Renaissance Technologies LLC (05.12.2016)0,47% Harbor Spring Capital, LLC (31.10.2016)0,43% BlueCrest Capital Management Limited (01.01.2015)0,36% Coatue Management, L.L.C. (13.10.2016)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: