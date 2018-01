Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (25.01.2018/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF), erhöht aber das Kursziel von 28 auf 33 Euro.Die Geschäftsjahreszahlen 2017 seien ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick des hessischen TecDAX-Unternehmens impliziere ein Umsatz- und EBITDA-Wachstum. Diermeier habe seine Prognosen für 2018 nach oben revidiert. Insgesamt hätten sich die Aussichten für SMA Solar zuletzt verbessert. Das Unternehmen operiere allerdings weiterhin in einem volatilen und und zyklischen Umfeld. Diermeier bleibe daher bei seiner zurückhaltender Einschätzung für die SMA Solar Technology-Aktie.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 28 auf 33 Euro angehoben. (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:39,06 EUR +1,93% (25.01.2018, 09:53)