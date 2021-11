Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (25.11.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Im vergangenen Jahr hatte die Aktie von SLM Solutions (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ausgehend vom Tief bei unter 5 Euro sei es bis auf gut 18 Euro nach oben gegangen. Anfang 2021 habe der Höhenflug zunächst angehalten, bis der Titel im Februar bei 24,50 Euro ein Zwischenhoch markiert habe. Seitdem dümple der Kurs unterhalb der 20-Euro-Marke dahin.Daran hätten nicht einmal die guten Neunmonatszahlen etwas ändern können. Der Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie habe Aufträge im Wert von 42,8 Mio. Euro erhalten, verglichen mit 25,6 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2020. Die Umsatzerlöse seien um 11,2 Prozent auf 51,1 Mio. Euro gestiegen und gestützt worden von einem starken Auftragsbestand am Ende des zweiten Quartals 2021 sowie von einem Anstieg der Umsätze im Bereich After Sales. Der operative Verlust (EBITDA) habe sich von 12,2 Mio. auf 7,6 Mio. Euro verbessert.Vor allem die langfristige Perspektive überzeuge: Der Vorstand strebe bis Ende 2026 eine Verfünffachung der Erlöse gegenüber dem für das Geschäftsjahr 2021 erwarteten Umsatz an. Dieser Ausblick basiere auf den Annahmen, dass der signifikante Anstieg der Serienproduktion in der metalladditiven Fertigung den aktuellen Branchenprognosen entspreche und dass die wesentlichen Absatzmärkte des Unternehmens keinen signifikanten negativen wirtschaftlichen Abschwung erfahren würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link