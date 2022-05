Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

10,48 EUR +5,33% (18.05.2022, 15:18)



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

10,52 EUR +5,73% (18.05.2022, 15:14)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (18.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.SLM Solutions verfüge als 3D-Druck-Spezialist über technisch überlegende Maschinen. Die jüngsten Zahlen des Lübecker Unternehmens würden aber noch ein anderes Bild zeigen. Die SLM Solutions-Aktie habe indes im Zuge der Tech-Korrektur an den Märkten ebenfalls deutlich nachgegeben. Sollte sich aber das Geschäft in den kommenden Quartalen wie vom Unternehmen in Aussicht gestellt gut entwickeln, dann könnte die Stimmung drehen und die Aktie wieder Kurse von mindestens 15 Euro ansteuern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON, SLM Solution, Nynomic, Nagarro und SFC Energy befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: