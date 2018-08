XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (09.08.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit der "Der Aktionär TV" die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Im Vorfeld der Halbjahreszahlen sei der TecDAX-Titel bereits kräftig unter die Räder gekommen. Mehrere Analysten hätten sich kritisch für das Lübecker Spezialmaschinenbauer geäußert und hätten die SLM Solutions-Aktie abgestuft. Viele Anleger hätten mit einer bösen Überraschung im Rahmen der Zahlenvorlage gerechnet. Die bleibe jedoch aus, trotz gedämpfter Erwartungen für Umsatz und EBITDA-Marge.Im Idealfall würden sich die gesteckten Ziele von SLM Solutions noch erreichen lassen. Das werde schwierig bis Ende Dezember. Dennoch habe der Spezialist für den 3D-Druck mit dem Halbjahresbericht eine größere Enttäuschung abwenden können. Daher sei es durchaus möglich, dass die SLM Solutions-Aktie zur charttechnischen Gegenbewegung ansetze. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten, was die Erreichung der Jahresziele angehe, sollten Anleger vorerst an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2018)Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: