Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (24.03.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Das Lübecker Unternehmen SLM Solutions (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) hat sich auf dem Gebiet der metallbasierten additiven Fertigung eine überaus gute Wettbewerbsposition auf dem Weltmarkt erarbeitet, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Die Lübecker würden Metallpulver mittels eines Lasers schmelzen und die Masse Schicht für Schicht zu einem Objekt formen. Somit würden sich im Gegensatz zum additiven Fertigungsverfahren Lasersintern vollkommen dichte Teile fertigen lassen, die unter anderem in der Forschung, dem Werkzeugbau sowie im Gesundheitswesen zum Einsatz kämen. Nachdem SLM Solutions seine Erlöse im Geschäftsjahr 2020 von 49,0 Mio. auf 62,3 Mio. Euro gesteigert haben dürfte, würden die Analysten für die laufende und kommende Zwölfmonatsperiode Umsätze von 86,4 Mio. bzw. 116 Mio. Euro prognostizieren, was stattlichen Steigerungsraten von 39% bzw. 34% entspreche. Dies sei durchaus realistisch, da die Hanseaten erst im November den neuen Maschinentyp "SLMs NXG XII 600" eingeführt hätten, wobei dieses derzeit weltweit führende Powder Bed Laser Fusion System bislang die eigenen hohen Erwartungen des Unternehmens übertroffen habe.Auch wenn SLM Solutions erst ab dem Jahr 2023 nach Steuern schwarze Zahlen schreiben dürfte, sei die Aktie dank der extrem starken Positionierung im Metalldruck dennoch interessant. Aktuell werde der Titel mit einem 2021er Kurs/Umsatz-Verhältnis von 5,6 und einem 2022er KUV von 4,0 gehandelt, was vor dem Hintergrund der hervorragenden langfristigen Perspektiven keinesfalls zu teuer scheine. (Ausgabe 3/2021)Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: