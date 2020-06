Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

6,51 EUR -4,96% (29.06.2020, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

6,63 EUR -5,29% (29.06.2020, 12:25)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (29.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.SLM Solutions sei so etwas wie die Unvollendete im 3D-Drucksektor. Mit großen Ambitionen gestartet, habe es fast danach ausgesehen, als wenn SLM unter die Fittiche eines ganz Großen schlüpfen könnte. Dann sei aber alles anders gekommen. Doch wie stehe es nun um SLM?Eigentlich kümmere sich die Börse fast nie um die Vergangenheit. Beim 3D-Druckspezialisten SLM Solutions sollte man mal eine Ausnahme machen. Denn die Vergangenheit könnte am Ende auch Grundlage für neue Perspektiven werden. 2016 habe General Electric versucht, SLM zu übernehmen. Doch damals sei der Hedgefonds Elliot dazwischen in der Hoffnung gegrätscht, einen noch höheren Preis rausschlagen zu können. Damit habe sich Elliott aber gehörig verzockt. Das könnte für SLM Chance und Risiko zugleich sein. Denn bei der inzwischen deutlich zurückgekommenen Bewertung wäre das Unternehmen wieder ein potenzieller Übernahmekandidat. Die Frage sei, ob Elliott hier lieber ein Ende mit Schrecken haben wolle oder unvernünftig versuche, zumindest wieder auf seinen Einstand zu kommen.Das Unternehmen selbst sei in einer Phase der Neuorientierung mit Licht und Schatten. Positiv sei zu verbuchen, dass man aus 2019 mit einem hohen Auftragsbestand herausgekommen sei, der nun die Folgen der Corona-Krise etwas abfedern helfe. Dennoch habe man im 1. Quartal erneut einen operativen Verlust (wenngleich wesentlich geringer als im Vorjahr) melden müssen. Auch für das Gesamtjahr werde noch von einem Verlust trotz weiter steigender Umsätze ausgegangen. Im kommenden Jahr könnte SLM dann aber endlich wieder in die Gewinnzone kommen, wenigstens operativ auf EBITDA-Basis. Das wäre das erste Mal seit 2017. Doch zuvor müsse SLM Corona überstehen, das auch für einen kräftigen Einbruch bei den Aufträgen gesorgt habe. Um die Krisenzeit aussitzen zu können, emittiere das Unternehmen gerade mehrere Tranchen einer Wandelanleihe. Insgesamt wolle man rund 45 Mio. Euro einnehmen, um die finanziellen Belastungen der Krise, inklusive Auftragseinbruch, abfedern zu können.Für Investitionen ist es noch etwas früh, daher gehört der aussichtsreiche Titel erst mal auf die Watchlist, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 25 vom 27.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link