ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (18.04.2019/ac/a/nw)



SLM Solutions: Hedgefonds Elliott will Anteile aufstocken - Aktienanalyse

Anleger reagierten euphorisch auf die Meldung, dass der Hedgefonds Elliott seine Anteile an SLM (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aufstocken will.

Nach der Berg- und Talfahrt 2013 habe es rund drei Jahre gedauert, ehe in die Aktien der 3D-Druckerhersteller wieder Bewegung gekommen sei. 2016 habe nämlich der Mischkonzern General Electric mit seinen Übernahmeofferten für die Anteile des schwedischen 3DDruckerherstellers Arcam und des deutschen Konkurrenten SLM Solutions für Aufsehen gesorgt. Mit dem Kauf der beiden Firmen, deren Technologien sich gut ergänzen würden, hätten die Amerikaner einen 3D-Druck-Marktführer formen wollen. Jedoch seien sie am Ende nur bei Arcam zum Zug gekommen.

Bei SLM habe ihnen der Hedgefonds Elliott, hinter dem der umstrittene Investor Paul Singer stehe, einen Strich durch die Rechnung gemacht: Der von GE gebotene Preis sei als zu niedrig erachtet worden. Doch anstatt die Offerte aufzustocken, habe sich GE den nicht-börsennotierten deutschen Konzern Concept Laser einverleibt - und Elliott sei auf den SLM-Aktien sitzen geblieben. Nun habe der Hedgefonds überraschend gemeldet, seine Anteile auf 29,8 Prozent aufstocken zu wollen.