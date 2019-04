Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (01.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Mit den 3D-Metalldruckern von SLM könnten komplette Fertigungsprozesse von Industrieunternehmen auf den Kopf gestellt werden. Nur sei bei SLM in den letzten Jahren so einiges schiefgelaufen. Gestartet mit großen Ambitionen und Wachstumszielen sei die Firma nach der gescheiterten Übernahme durch GE nur knapp an der Pleite vorbeigeschrammt. Nun versuche SLM Solutions mit einem neuen Vorstand einen Neustart.Am Freitag habe die SLM Solutions-Aktie ein Kursfeuerwerk gefeiert - um 45 Prozent sei es mit dem Titel aufwärts gegangen. Der Grund: Großaktionär Elliott unter der Leitung des US-Milliardärs Paul Singer habe seinen Anteil am Hersteller von 3D-Metalldruckern von 20,0 Prozent auf 29,8 Prozent ausgebaut.Elliott übernehme knapp 1,8 Millionen neue Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung von SLM Solutions ausgegeben würden. Der Preis je Aktie betrage 7,23 Euro. Heißt: Elliot stecke weitere 13 Mio. Euro in die Firma.SLM Solutions stecke in Schwierigkeiten. Keine Frage. Das letzte Jahr sei trist gewesen. Der Umsatz sei um 13 Prozent auf 71,6 Mio. Euro gesunken. Das EBITDA sei mit minus sieben Mio. Euro tief in die roten Zahlen abgesackt. Ursprünglich habe Finanzvorstand Uwe Bögershausen für 2018 einen Umsatz von 125 Mio. Euro und eine zweistellige EBITDA-Marge angekündigt.SLM sei eine heiße Wette. Die Technologie sei erstklassig, die Geschäftsentwicklung in den letzten Monaten eine Katastrophe. Mit dem neuen Vorstand und der Geldspritze von Elliott habe die SLM Solutions-Aktie durchaus das Potenzial, in den kommenden Monaten weiter gut zu performen. Gut möglich, dass Singer und Co SLM auf hübschen möchten, um die Firma dann zwischen 15 Euro und 20 Euro zu verkaufen.Den steigenden Kursen hinterherzulaufen, mache keinen Sinn. Anleger legen sich mit einem Kauflimit bei 9,50 Euro auf die Lauer, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2019)