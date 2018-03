XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

32,00 EUR -4,33% (06.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

32,10 EUR -3,17% (06.03.2018, 22:25)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (11.03.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Im Bereich von 30 Euro habe das Papier des Lübecker Herstellers von 3D-Metalldruckern 2016/2017 nach oben drehen und dort eine massive Unterstützungszone aufbauen können. Trader sollten Abstauber zwischen 30,10 Euro und 30,50 Euro platzieren und zugreifen. Zur Absicherung diene ein eng platzierter Stopp bei 28,50 Euro.Nicht nur die Zukunftsaussichten würden dafür sprechen, einen Fuß in die Tür zu stellen. Mit dem Hedgefonds Elliott unter der Leitung von Paul Singer befinde sich ein hochinteressanter Investor bei SLM Solutions an Bord. Er sei es gewesen, der die Übernahme des Lübecker Unternehmens durch den US-Mischkonzern General Electric verhindert habe. Die Ausgangslage bleibe spannend, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2018)Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: