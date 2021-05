Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de (17.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SIXT habe seine zuletzt überragende Form am Montag mit einem erneuten 52-Wochen-Rekord bestätigt. So sei die Aktie des Mietwagen-Anbieters zu Wochenbeginn mit einem soliden Plus von 2,3 Prozent in die Spitzengruppe des SDAX gerückt. Gute Stimmung in der Branche verbreite derzeit vor allem die verbesserte Tourismus-Perspektive.Mietwagen in Urlaubsregionen könnten in der anstehenden Reisesaison deutlich teurer werden. Sowohl Anbieter als auch Vergleichsportale würden dafür entsprechende Anzeichen ausmachen.Mit den aktuellen Lockerungen für den Tourismus in einigen Ländern und Regionen würden die Mietwagenpreise teilweise schon jetzt anziehen. Als Treiber würden dabei die Corona-Lockerungen gelten, aber auch das in der Krise heruntergefahrene und jetzt begrenzte Mietwagen-Angebot.So sehe das auch die Deutsche Bank. Die Großbank habe das Kursziel für SIXT nach den Zahlen des Autovermieters zum ersten Quartal von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Michael Kuhn habe seine Gewinnschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie angehoben. Er erwarte einen "heißen Sommer" für das Unternehmen.Investierte Anleger bleiben bei dem Re-Opening-Wert weiterhin investiert und lassen die Gewinne einfach weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link