Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

132,40 EUR +6,43% (04.04.2022, 21:52)



XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

127,20 EUR +2,58% (04.04.2022, 17:38)



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19 Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de. (04.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Das Pullacher Unternehmen habe im ersten Quartal den Umsatz kräftig gesteigert. Die Erlöse seien von 330 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 580 Mio. Euro gestiegen, habe das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liege voraussichtlich zwischen 80 und 95 Mio. Euro.Im ersten Quartal 2021 sei noch ein Verlust von 14 Mio. Euro aufgelaufen. SIXT habe für die gute Entwicklung zum Jahresstart v.a. das "anhaltend gute Marktpreisniveau" verantwortlich gemacht. Im Vorjahresquartal sei die Geschäftstätigkeit insbesondere in Europa von coronabedingten Einschränkungen des Reiseverkehrs erheblich beeinträchtigt worden. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheiten, insbesondere die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Folgen, habe der Konzern seine Jahresprognose trotz der starken Quartalszahlen nicht verändert.Anleger hätten sich nach Bekanntgabe der Zahlen erfreut gezeigt. Die Sixt-Stammaktie lege auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 6% zu. In den vergangenen Wochen sei das Papier noch deutlich unter Druck gestanden. "Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung zum Sixt-Konzern fest. Aus charttechnischer Sicht wäre jedoch der Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SIXT St.-Aktie: