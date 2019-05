Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

9,30 EUR -2,00% (20.05.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

9,30 EUR -1,17% (20.05.2019, 22:26)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (21.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Das Q1/19 sei operativ erfreulich erfolgreich verlaufen, so die Botschaft der jüngsten Studie von EQUI.TS GmbH. Die positive Guidance 2019 sei jüngst bestätigt worden und sehe kräftiges, profitables Wachstum vor. Zur Zielerreichung müssten noch bedeutende PV-Projektaufträge eingehen, so die Analysten.Wirtschaftspolitische Stimuli aus Beijing, als Antwort auf die Dämpfer im Welthandel, dürften dabei unterstützen.Noch wirke das Clusterrisko des Schlüsselkunden CNBM dämpfend, während die Peerbewertung steige.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen also ihr "kaufen"-Urteil für die SINGULUS-Aktie. Das Kursziel werde bei 13,10 Euro belassen. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link