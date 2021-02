Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

6,12 EUR +1,66% (09.02.2021, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

6,04 EUR +3,07% (09.02.2021, 12:35)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (09.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Die Investitionsbereitschaft der Industriekundschaft steige wieder und das Interesse nach den innovativen 3D-Beschichtungsmaschinen der POLYCOATER- und DECOLINE II-Baureihen (Segment LifeScience) - so die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH - ziehe wieder an. Ein weiteres Mal seien somit die von nicht wenigen Investoren lange ersehnten "Non-Solar-, Non-China-Orders" vermeldet und die Diversifizierung des Geschäftsmodell vorangetrieben worden. Denn SINGULUS sei es gelungen zusätzliche Kundengruppen außerhalb Chinas und auch jenseits des Arbeitsgebietes Solar zu gewinnen.Damit verbessere sich das Chancen-/Risiko-Verhältnis erneut, was der Aktienkurs - nach der Einschätzung der Aktienexperten - zu honorieren begänne.Der Bewertungsabschlag zu den Peers bleibe gleichwohl ausgeprägt, würden die Fachanalysten gleichzeitig betonen.Der hohe 9M/20-Orderbestand (ggü. Vj. + 96% auf EUR 75,3 Mio.) sei es, würden die Fachanalysten betonen, der sie im weiteren Jahresverlauf 2021 mit spürbar höheren Erlösen rechnen lasse.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung für die SINGULUS-Aktie. Das Kursziel werde bei EUR 7,70 belassen. (Analyse vom 09.02.2021