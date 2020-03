Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (31.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Dauer und Schweregrad der ökonomischen Schrumpfungsphase, werde vom Kampf gegen den COVID-19-Virus bestimmt werden. In Q2 20 (ab 1.4.) sei für weite Teile der Belegschaft Kurzarbeit beantragt worden. In der Konsequenz verschlechtere sich auf die kurze Sicht das Chance-/Risiko-Verhältnis, insbesondere mit Blick auf die Umsatzrealisierung (COVID-19-Beeinträchtigungen) bei SNG.Das Liquiditäts- und Finanzierungs-Risiko dagegen habe sich reduziert. Denn massive Stützungsmaßnahmen durch Fiskalimpulse und koordiniertes Handeln (EU und China, inkl. USA) würden den Weg aus der Krise zeichnen.Die Guidance für 2020 stehe insbesondere unter den "COVID-19-Vorbehalt". Ein Jahresumsatz zwischen EUR 120 bis EUR 140 Mio. und ein positives EBIT "im mittleren einstelligen" Euro-Mio.-Bereich seien offizielle Zielstellung, deren Realisierung sich zum Jahresende entscheiden werde; nachdem zur Jahresmitte zur Normalität zurückgefunden sein solle.China voran, stehe die globale PV-Modul-Nachfrage vor einem Wachstumsschub. Tatsächlich habe der Ankeraktionär und Großkunde CNBM seine nächsten Wachstumsschritte angestoßen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, empfehlen die SINGULUS-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel werde von EUR 10,80 auf EUR 8,95 gesenkt. (Analyse vom 31.03.2020)