Das Anlageurteil für die SINGULUS-Aktie lautet "kaufen", so Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH.



Der anstehende Zahlungseingang der Teilzahlungen des Großkunden CNBM für die "Fab 5" in der City of Wuxi solle - so das Top-Management in der Telefonkonferenz am 09.11.17 - zum Jahreswechsel 2017/18 eingehen. Die Experten würden sich zuversichtlich geben, dass dieser Zahlungseingang eine neuerliche Bewertungsanpassung auslösen würde. (Analyse vom 24.11.2017)



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (27.11.2017/ac/a/nw)



Das Geschäftsjahr 2017 sei für SINGULUS ein entscheidendes Jahr, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH zusammenfassen. Die bilanzielle Sanierung habe 2016 abgeschlossen werden können und die strategische Ausrichtung auf Spezialmaschinen insbesondere zur Solarzellenfertigung trage Früchte. Der Großkunde CNBM wolle kräftig expandieren und zusätzliche Kundengruppen kämen hinzu.Die einberufene a.o. HV am 29.11.2017 anlässlich der Eigenkapitalmeldung (§ 92,1 AktG) sehe das Researchhaus aus Frankfurt/M. vor diesem Hintergrund als Formalie, ohne strategische Relevanz. Das zeige sich auch am steigenden Investoreninteresse. Der Ankeraktionär Fam. R. Lacher VVG habe aufgestockt und jüngst hätten Institutionelle Investoren gekauft.Die Experten hätten ihre Einschätzung wiederholt, dass das Geschäftsjahr 2017 für SINGULUS das Jahr der Wende werden könnte. Denn die mittel- und langfristigen Aussichten würden sich verbessern; der Großkunde CNBM wolle kräftig expandieren.Zusätzliche Anwendungen - wie jüngst aus dem Bereich Medtech mit ersten Orders für das MEDLINE Clean System - dürften ab 2018 die starke Solar-Lastigkeit abbauen und so die nötige Breite für ein stabiles Wachstum schneller erreichen. Lange Zeit gefordert, nun würde das Geschäftsmodell breiter aufgestellt.Die Orderentwicklung sei auch im 9M/17 - rechne man den CNBM-Großauftrag aus Q2/16 in Höhe von EUR 110 Mio. heraus - mit über 56% gegenüber 9M/16 auf Expansionskurs geblieben. Der wachsende Orderzugang und der hohe Arbeitsvorrat per 30.09.2017 seien Hinweise auf ein grundsätzlich erfreuliches Schlussquartal.Die EQUI.TS-Schätzungsreihe bleibe unverändert. Der Zielkurs steige von EUR 13,69 auf EUR 15,77 je Aktie, denn der Risikoabschlag sinke wegen eines gewonnenen Rechtstreits. Das Anlageurteil für die SINGULUS-Aktie lautet "kaufen", so Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH. Der anstehende Zahlungseingang der Teilzahlungen des Großkunden CNBM für die "Fab 5" in der City of Wuxi solle - so das Top-Management in der Telefonkonferenz am 09.11.17 - zum Jahreswechsel 2017/18 eingehen. Die Experten würden sich zuversichtlich geben, dass dieser Zahlungseingang eine neuerliche Bewertungsanpassung auslösen würde. (Analyse vom 24.11.2017)