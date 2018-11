Tradegate-Aktienkurs SINA-Aktie:

Kurzprofil SINA Corp.:



SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) ist ein chinesisches Unternehmen aus dem Bereich Online-Medien. Das digitale Mediennetzwerk von SINA.com (Portal) SINA.cn (mobiles Portal) und Weibo.com (Social Media) ermögliche Internetnutzern Zugang zu professionellen Medieninhalten und Nutzer-generiertem Conent.

New York (www.aktiencheck.de) - SINA-Aktienanalyse der Analystin Fawne Jiang von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Fawne Jiang von Benchmark Company die Aktien von SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) nach wie vor zum Kauf.SINA Corp. habe unter dem gebremsten Werbewachstum bei Weibo zu leiden. Zudem würden sich negative Währungseffekte zunehmend bemerkbar machen.Angesichts der Anteilsmehrheit an Weibo, der großen Cash-Bestände und der Investitionen in andere werthaltige Assets hält die Analystin Fawne Jiang die SINA-Aktie weiterhin für unterbewertet.In ihrer SINA-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Benchmark Company das "buy"-Rating, senken aber das Kursziel von 119,00 auf 96,00 USD.Börsenplätze SINA-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs SINA-Aktie:56,80 EUR +0,26% (06.11.2018, 11:37)