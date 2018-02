Tradegate-Aktienkurs SINA-Aktie:

94,63 EUR +0,30% (15.02.2018, 13:25)



NASDAQ-Aktienkurs SINA-Aktie:

117,55 USD +0,00% (15.02.2018, 14:57, vorbörslich)



ISIN SINA-Aktie:

KYG814771047



WKN SINA-Aktie:

929917



Ticker-Symbol SINA-Aktie Deutschland:

YIN



NASDAQ Ticker-Symbol SINA-Aktie:

SINA



Kurzprofil SINA Corp.:



SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) ist ein chinesisches Unternehmen aus dem Bereich Online-Medien. Das digitale Mediennetzwerk von SINA.com (Portal) SINA.cn (mobiles Portal) und Weibo.com (Social Media) ermögliche Internetnutzern Zugang zu professionellen Medieninhalten und Nutzer-generiertem Conent.

(15.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SINA-Aktienanalyse von Analyst Fawne Jiang von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst Fawne Jiang von Benchmark Company die Aktien von SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) weiterhin zum Kauf.SINA Corp. sollte ein Hauptnutznießer des Wachstums bei Weibo bleiben, so die Analysten von Benchmark Company, auch wenn die Margen kurzfristig wegen Investitionen in neue Apps unter Druck stehen würden.SINA habe solide Quartalsergebnisse erzielt. Analyst Fawne Jiang erhöht das Kursziel für die SINA-Aktie von 157,00 auf 174,00 USD.In ihrer SINA-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Benchmark Company das "buy"-Rating.Börsenplätze SINA-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs SINA-Aktie:93,67 EUR -1,41% (15.02.2018, 09:01)