Die SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN) bietet Systeme und Lösungen für aseptische Verpackungen an, die auf keimfreien und sterilen Kartonlösungen basieren. Aseptischen Kartonverpackungsabfüllmaschinen, aseptische Kartonverpackungshülsen, Ausläufe und Verschlüsse ergänzen das Angebot. Die SIG Combibloc Group AG produziert Getränke- und Lebensmittelverpackungen und unterstützt seine Kunden bei End-to-End-Lösungen.



Zürich (www.aktiencheck.de) - SIG-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN).Starkes Umsatzwachstum: SIG habe ein Kernumsatzwachstum um 8,4% bei kW gemeldet, zu dem vor allem die Region Americas mit 34,2% beigetragen habe (Mexiko, neue Abfüllanlagen in Brasilien). Dank der zahlreichen Maßnahmen des Managements hätten alle Fabriken die Produktion im ersten Quartal ohne Unterbrechung fortsetzen können. In EMEA habe das Wachstum dank neuer Kundengewinne und der Installation von Abfüllanlagen in Europa 3,1% beigetragen. Im März seien die Aufträge gestiegen (Vorratskäufe, höherer Verbrauch in den Haushalten). In APAC habe das Wachstum trotz stabiler Umsätze in China (Auswirkung von COVID-19) bei 6,2% gelegen.Rückgang der EBITDA-Marge: Die Marge habe sich durch erhebliche Währungseinflüsse um 230 Bp auf 21,3% verengt. Bei kW sei die Marge dank des starken Umsatzwachstums und der gesunkenen Rohstoffkosten um 260 Bp gestiegen.Positiver FCF: Auf der Grundlage einer deutlichen Verbesserung des NUV sei der FCF mit CHF 16,2 Mio. positiv ausgefallen. Dies sei angesichts des Anstiegs der Investitionen um über 20% (neues Werk in China) eine sehr starke Performance.Erfolgreicher Start in das Jahr mit über den Erwartungen liegendem Umsatz und FCF. Allerdings sollte beachtet werden, dass die Rentabilität im 1Q traditionell am niedrigsten sei. Es stelle sich nun die Frage, ob SIG das bevorstehende magere 2Q im zweiten Halbjahr ausgleichen könne. Nichtsdestotrotz seien die Fundamentaldaten nach wie vor solide, wie die positive Entwicklung des FCF zeige. Auch die Finanzierung sei mit ausreichend Spielraum gesichert. Die aktuelle Krise werde voraussichtlich zu einer Erhöhung der Lebensmittelsicherheit führen, was für SIG von Vorteil sei.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die SIG-Aktie. Das Kursziel laute CHF 11,80. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link