Einerseits würden die PIPE-Investoren mit 372 Mio. Dollar gut 70 Mio. mehr zuschießen, als bei Bekanntgabe der Deals kommuniziere. Andererseits würden sich René Benko und der Finanzinvestor Bridgepoint engagieren. Bereits im Oktober hätten beide angekündigt, notfalls zusammen für bis zu 178 Mio. Dollar Aktien zu kaufen und so den Zusammenschluss abzusichern.



Die Erlöse aus dem Börsengang plane SSU für den Kauf des britischen Fahrrad-Onlinehändlers Wiggle zu verwenden. Mit seinen Online-Shops für Rad- und Teamsport- sowie Tennis- und Outdoor-Bekleidung und -Equipment erwarte das Unternehmen in diesem Jahr einen Umsatz auf Pro-forma-Basis zwischen 1,4 und 1,6 Mrd. Euro.



Da bislang nur etwa 70 Milliarden des über eine Billion Dollar schweren globale Markts für Sportartikel Online umgesetzt würden, sei das Markpotenzial für den Börsenneuling riesig.



DER AKTIONÄR nimmt SIGNA Sports United auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 15.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



SIGNA Sports United ("SSU") ist eine weltweit führende, im Sportbereich tätige E-Commerce- und Technologieplattform. (15.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt den Online-Sportartikelhändler SIGNA Sports United ("SSU") unter die Lupe.Der größte deutsche SPAC-Börsengang in den USA sei unter Dach und Fach. Ab Mittwoch werde SIGNA Sport United in New York gehandelt. Der Deal habe allerdings von einigen Großinvestoren gestützt werden müssen, da die überwältigende Mehrheit der SPAC-Aktionäre im Vorfeld von ihrem Rücktrittsrecht Gebraucht gemacht habe.Mit einer Bewertung von 3,2 Mrd. Dollar übertreffe SSU den Flugtaxi-Bauer Lilium, der im September über die Fusion mit einem SPAC an die Börse gegangen sei und dabei mit 2,8 Mrd. Dollar bewertet worden sei.Auch in einer anderen Kategorie überbiete SSU die Münchner, allerdings im negativen Sinne. Bei Liliums Börsengang hätten zwei Drittel der SPAC-Aktionäre ihre Papiere zurückgegeben. Beim Online-Sportartikelhändler seien es sogar 92 Prozent gewesen.