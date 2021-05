Tradegate-Aktienkurs SHS VIVEON-Aktie:

Kurzprofil SHS VIVEON AG:



Die SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller und regulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHS Viveon Plattform ermöglicht Risk-, Credit- und Compliance-Management-Teams die automatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einem flexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Daten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse und Simulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveon wurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse München gelistet. (18.05.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - SHS VIVEON-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) weiterhin zu kaufen.SHS VIVEON sei sehr gut durch das Corona-Jahr gekommen. Wie bereits im Februar vorläufig gemeldet, sei der Umsatz zwar leicht gesunken, doch das Ergebnis habe erneut deutlich gesteigert werden können. Der Jahresüberschuss habe sich sogar um fast 50 Prozent erhöht. Ermöglicht worden sei dies durch eine Kombination aus höheren Lizenzeinnahmen und deutlich reduzierten Kosten. Vor allem aber habe SHS die Mitarbeiterproduktivität erneut deutlich verbessert, gegenüber dem Durchschnittswert der fünf Jahre von 2013 bis 2018 habe der Rohertrag je Mitarbeiter in der letzten Periode um 40 Prozent höher gelegen. Auf dieser Basis dürfte die ab diesem Jahr angestrebte Rückkehr zum Umsatzwachstum auch ein deutliches Gewinnwachstum ermöglichen.Mit Sicht auf drei bis vier Jahre traue sich SHS zu, die EBITDA-Marge von zuletzt 14,4 auf rund 20 Prozent erhöhen zu können, wobei für dieses Jahr wegen der geplanten hohen Ausgaben für die Produktentwicklung kein großer Margensprung erwartet werde. Der Analyst sehe sich sowohl durch die sehr guten Zahlen 2020 als auch durch die weitere Prognose in seiner positiven Einschätzung von SHS VIVEON bestätigt. Obwohl er in seinen Schätzungen sowohl bezüglich der erreichbaren Wachstumsdynamik als auch im Hinblick auf die Margen etwas vorsichtiger sei als das Management, sehe er für die Aktie dennoch weiteres Kurspotenzial bis 17,50 Euro.