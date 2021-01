Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

152,00 EUR +0,53% (07.01.2021, 17:51)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

152,20 EUR +1,06% (07.01.2021, 17:35)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Deutschland SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol Deutschland: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 5,9 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.09.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol Deutschland: SAE) weiterhin zu kaufen.SHOP APOTHEKE EUROPE übernehme das Münchener Unternehmen Smartpatient. Das habe der MDAX -Konzern am Donnerstag mitgeteilt. Der Kaufpreis liege im hohen zweistelligen Millionenbereich. Mit der Übernahme wolle der Online-Arzneimittelhändler seine Kompetenzen im Bereich digitaler Gesundheitsdienste noch schneller auszubauen.Smartpatient habe eine App entwickelt, die für den Einsatz bei nahezu allen chronischen Krankheiten geeignet sei und unter anderem ein digitales Medikationsmanagement biete, habe es weiter geheißen. Das schnell wachsende Unternehmen zähle zu den führenden Anbietern digitaler Gesundheitsdienste."Der Ausbau des Medikationsmanagements ist eine unserer strategischen Säulen", so Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE. "Zusammen mit Smartpatient übernehmen wir als eine der führenden Online-Apotheken Europas eine Vorreiterrolle in diesem Bereich und treiben die Entwicklung zur kundenzentrierten ePharmacy-Plattform weiter voran", so der Manager und ergänze: "Dabei stehen digitale Serviceangebote im Vordergrund, die Betroffene bei der regelmäßigen Einnahme ihrer Medikamente unterstützen und somit den Therapieerfolg verbessern."SHOP APOTHEKE verweise auch auf die geplante Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland Mitte 2021: Vor diesem Hintergrund seien neue digitale Angebote von besonderer Bedeutung für das künftige Wachstum des Konzerns.Die SHOP APOTHEKE-Aktie bleibt auf der Kaufliste, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link