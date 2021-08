XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (05.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE: Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt - AktienanalyseSHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) scheint Opfer seines eigenen Erfolgs zu werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der voll auf Wachstum ausgerichteten Online-Apotheke würden die Beschäftigten ausgehen, was im Umkehrschluss zu einem gebremsten Geschäft führe. Dies habe sich nun im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gezeigt: Nach einem Erlösanstieg von mehr als einem Fünftel zum Jahresauftakt hätten die Umsätze von April bis Juni nur noch um 7,3 Prozent auf 250 Mio. Euro zugenommen.Dies wiederum habe den Vorstand veranlasst, die bisherige Prognose zurückzunehmen. Sei bis dato 2021 mit einem Umsatzwachstum von rund 20 Prozent oder mehr gerechnet worden, dürfte das Plus nun nur noch bei zehn bis 15 Prozent liegen. Noch gravierender seien die Folgen für den Gewinn: Habe das Management bisher mit einer bereinigten operativen Umsatzrendite auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 2,3 und 2,8 Prozent gerechnet (Vorjahr: 2,2 Prozent), solle es nun nur noch zum Break-even reichen.Zwar habe sich die Umsatz- und Gewinnwarnung schon abgezeichnet, dennoch sei es an der Börse zu empfindlichen Kursverlusten gekommen. Die MDAX-Aktie sei auf ein neues 2021er Tief gefallen. Inzwischen notiere der Titel so weit unterhalb der 200-Tage-Linie, dass eine Gegenbewegung überfällig erscheine - zumal die langfristigen Geschäftsperspektiven hervorragend bleiben würden. (Ausgabe 30/2021)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:118,10 EUR -4,06% (05.08.2021, 11:43)