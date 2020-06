Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

87,10 EUR +2,83% (10.06.2020, 09:33)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

87,40 EUR +3,07% (10.06.2020, 09:48)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (10.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Im gestrigen Handel habe die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE gegen den Markttrend wieder zugelegt. Die Aussicht auf einen Kompromiss bei den umstrittenen Rabatten für Versandapotheken aus dem europäischen Ausland sowie ein positiver Analystenkommentar hätten dem Krisengewinner abermals Rückenwind beschert. Nun lege die Citigroup nach.Wie das "Handelsblatt" vor Kurzem berichtet habe, gerate Gesundheitsminister Jens Spahn zunehmend unter Druck aus der eigenen Partei. Denn das Thema könnte die im Juli beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft belasten. Laut der Zeitung plane der Minister in dieser Woche entsprechende Gespräche mit der EU-Kommission.Vor dem wohl bald anstehenden Treffen von Spahn und EU-Kommissar Thierry Breton in Brüssel habe sich Kepler Cheuvreux optimistisch geäußert. Das Analysehaus habe die Einstufung für SHOP APOTHEKE auf "buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Status quo in puncto Rabatt- und Bonusverbot neige sich dem Ende entgegen, gehe aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Das Thema habe in den vergangenen Jahren viel Unsicherheit in die Aktie gebracht.Auch die Citigroup habe die im SDAX notierte Aktie erneut unter die Lupe genommen. Die Analysten würden das Kursziel um 25 Euro auf 120 Euro erhöhen, die Einstufung laute "buy"."Der Aktionär" hat mutigen Neueinsteigern unter der Marke von 80,00 Euro zum Einstieg geraten. Jetzt heißt es dabeibleiben und die Position mit einem Stopp bei 59,00 Euro absichern, so Michel Doepke. (Ausgabe vom 10.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link