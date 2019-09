Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (19.09.2019/ac/a/nw)



Zur Rose und SHOP APOTHEKE EUROPE würden den europäischen Markt für Versandapotheken dominieren. Dank einer teils agressiven Buy-and-Build-Strategie hätten sich die beiden Unternehmen in diese Position gehievt. Doch noch würden beide Gesellschaften keine Gewinne erzielen, auch an der Börse habe die Story zuletzt wenig Anklang gefunden. Bei der Schweizer Zur Rose Gruppe habe sich nun ein Investor zu Wort gemeldet und eine interessante Option ins Spiel gebracht.Gregor Greber, Gründungspartner der Beteiligungsgesellschaft Veraison Capital, halte Zur Rose für ein tolles Unternehmen in einer sehr spannenden Industrie. Durch einen agressiven Preiskampf würden aber die Margen leiden. Greber habe eine Lösung gegenüber "The Market" im Gepäck: Ein Zusammenschluss von Zur Rose und SHOP APOTHEKE EUROPE.Generell bleibe der Markt für Online-Apotheken spannend. In den kommenden Quartalen müssten die führenden Online-Apotheken zeigen, dass es gelinge, allmählich in Richtung schwarze Zahlen vorzustoßen. Die SHOP APOTHEKE-Aktie befindensich aktuell auf der Beobachtungsliste, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)