XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

69,20 EUR +3,44% (27.04.2020, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

69,40 EUR +3,43% (27.04.2020, 09:38)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (27.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gefürchtet, gehasst - aber auch ein wichtiger Baustein zur Schaffung effizienter Märkte? Die Aktivitäten von Shortsellern würden vom Rest des Marktes seit jeher ebenso aufmerksam wie kritisch beäugt. Eine aktuelle Liste zeige, welche Aktien am deutschen Aktienmarkt derzeit am stärksten im Visier der Leerverkäufer stünden. Darunter würden sich viele alte Bekannte finden, aber auch einige echte "Neueinsteiger".Die aktuelle Liste von Aktien, deren Streubesitz-Anteil am stärksten an Leerverkäufer verliehen werde, führe ein altbekannter Titel an: Die K+S-Aktie. Das Kassler Unternehmen stehe schon seit Jahren im Fokus von Shortsellern. Auch AIXTRON auf dem "2. Platz" bilde keine Überraschung.Neu sei das starke Engagement der Shortseite bei einem aktuell wahren Shooting Star am Aktienmarkt: der niederländischen SHOP APOTHEKE. Binnen eines Monats hätten Leerverkäufer nach Daten des Bundesanzeigers ihren Anteil von unter fünf auf knapp zehn Prozent erhöht. Das bedeute gleichzeitig Platz 4 in der Liste. Öffentlich sei bislang nichts darüber bekannt geworden, ob und was hinter diesen massiven Bewegungen im Short Interest stecken könnte. Zur technischen Einstufung der Aktie in Kombination mit der Shortseite nehme der aktuelle Riedl Report Stellung.Hoch geshortete Aktien seien ein heißes Pflaster. Anleger sollten hier wissen, was sie tun würden - und in jedem Fall ausreichende Erfahrung mitbringen. Neulinge am Aktienmarkt halten sich von Titeln auf der obigen Liste besser zunächst fern, so Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: