Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit einem Fokus auf OTC- und apothekenüblichen Beauty- und Personal-Care-Produkten. Mit der im November 2017 durchgeführten Übernahme der Europa Apotheek wird SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie signifikant ausbauen. Durch die Kombination entsteht die am schnellsten wachsende integrierte Online-Apotheke mit einem pro-forma Umsatz in Höhe von rund EUR 318 Mio. für das Jahr 2016.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an knapp 2,4 Millionen aktive Kunden (Stand September 2017). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte in den ersten neun Monaten 2017 einen Umsatz von rund 191 Mio. Euro und ein Wachstum von +53% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (13.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Apotheke SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Auf der Suche nach geeigneten Übernahmen sei das Unternehmen in Berlin fündig geworden. Mit der nu3 GmbH, einem Spezialisten für funktionale Ernährungsprodukte und Superfoods, möchte es sich breiter aufstellen. Clever, denn damit lasse sich in Zukunft ein breiteres Kundenspektrum ansprechen. Finanziert werde die Akquisition aus den Erlösen einer Kapitalerhöhung sowie liquiden Mitteln. nu3 biete ein umfassendes Portfolio aus Naturkost- und Gesundheitsprodukten, Low-Carb-Lebensmittel und Sportnahrung mit namhaften Marken wie z. B. Almased und Yokebe.CEO Michael Köhler erkläre: "Das Geschäft von nu3 ergänzt unser Sortiment für die Zielgruppe gesundheitsbewusster Kunden ideal und bietet uns die Möglichkeit, sowohl in Deutschland als auch in unseren jungen Märkten wie zum Beispiel Frankreich noch schneller und nachhaltig profitabel zu wachsen." Im Rahmen der Kapitalerhöhung plane die Online-Apotheke 54.470 neue Aktien auszugeben, ein Kaufpreis habe die Gesellschaften nicht genannt. nu3 habe 2017 einen Umsatz von rund 30 Mio. Euro erzielt.Im Zuge der ersten Eckdaten zu H1/2018 sei das Wertpapier angesprungen und über die breite Widerstandszone bei 45 Euro nach oben ausgebrochen. Generell sei der Zukauf positiv zu werten, kurzfristig könnte die Kapitalerhöhung belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie: