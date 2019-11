LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SGS-Aktie:

Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (06.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) weiterhin zu kaufen.Kein formelles Strategie-Update: Nach 2014 veranstalte SGS seine Investorentag erneut im Großraum China (ca. 20.000 FTE, ca. 170 Labore). Die Veranstaltung finde in Changzhou und Taiwan statt. CEO und CFO würden am 1. Tag eine Präsentation halten. Gemäß Unternehmen werde es kein "formelles Strategie-Update" geben, sondern erst nächstes Jahr. Bertschy erwarte jedoch einen Zwischenbericht, da das Unternehmen nur HJ-Zahlen veröffentliche, sowie ein Update zum Restrukturierungs- und Strategieplan 2020.Sonstige Präsentationen: SGS China im Kontext des Handelskriegs zwischen den USA und China; EHS und AFL im lokalen Markt; CBE mit einer Präsentation von Steven Bowen, Gründer, VR-Präsident und CEO von Maine Point, das im Juli übernommen worden sei: ein wachstumsstarkes, hochrentables Unternehmen im Bereich technische Beratung; JV (vom April) mit Allion Labs, einem IoT-Testanbieter.Laborbesuche: Rund um die Präsentationen würden Laborbesuche (Soft/Hardlines, Chemikalien, Wireless, Nahrungsmittel, Halbleiter, Mineralstoffe) sowie ein Kundenbesuch (Mettler Toledo, Hersteller von Präzisionsinstrumenten für Labor, Produktion und Einzelhandel) stattfinden.Trotz eines düsteren Konjunkturausblicks und der Unsicherheit im Zusammenhang mit globalem Handel, Brexit oder Hongkong sei Bertschy der Meinung, dass SGS dank einer ganzen Reihe von internen Maßnahmen und Veränderungen, die über 2020 hinausgehen würden, eine starke Ausgangsposition habe, um seine Rentabilität und seine Barrenditen deutlich zu steigern. Bertschy hoffe, dass die Unternehmensleitung detailliert zu den aktuellen Veränderungen im Unternehmen (Restrukturierungen, Dashboard, Wachstumsinitiativen, M&A) informieren sowie überzeugend darlegen werde, wie mit den ergriffenen Maßnahmen die Ziele für 2020 erreicht werden sollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: