LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.482,00 EUR +1,14% (12.02.2020, 10:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.653,00 CHF +0,53% (12.02.2020, 09:57)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (12.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) weiterhin zu kaufen.Organisatorische Veränderungen: Eines der Kernelemente der Anlagebeurteilung des Analysten sei die Neuordnung des Verwaltungs- und des Operationsrates im vergangenen Frühjahr und insbesondere die Berufung von Calvin Grieder in den Verwaltungsrat gewesen. Nach der Bekanntgabe vergangene Woche, dass der Hauptaktionär, die Familie von Finck, ihre Beteiligung von 15,7% auf unter 3% reduziert habe, gehe Bertschy davon aus, dass an der nächsten GV im März weitere Veränderungen im Verwaltungsrat folgen würden. Die aktuelle Situation biete SGS die perfekte Gelegenheit, um wesentliche Veränderungen zur Verbesserung der Corporate Governance einzuführen, die den Anlegern alljährlich ein Anliegen gewesen sei.Bertschy ermittle einen Nettozufluss von fast CHF 200 Mio. aus den Veräußerungen abzüglich Akquisitionen der vergangenen Monate (18 Transaktionen, davon fünf Veräußerungen), die in zukünftige M&A-Aktivitäten reinvestiert werden könnten. Dies zeige, dass SGS dank der EVA-Philosophie und der strikten Kapitalzuweisung zu Bereichen mit hoher Wertschöpfung in der Lage sei, Wertschöpfung zu erzielen.Die Analyse der Ergebnisse des GJ19 dürfte das Vertrauen in die Fähigkeit von SGS stärken, die Renditen in den kommenden Jahren nachhaltig zu steigern.SGS lege den Grundstein für seinen neuen mittelfristigen Strategieplan, der noch in diesem Jahr vorgestellt werden solle: neue Organisationsstruktur? Neue Ziele, EVA-getrieben, mit einer Cash-Komponente? Verstärkter Fokus auf Aktivitäten mit höherem Mehrwert? Bertschy erwarte in den kommenden Monaten eine regelmäßige Berichterstattung (M&A, Veräußerungen, Umbesetzungen im Verwaltungsrat), welche die positive Dynamik aufrechterhalten dürfte. SGS bleibe einer der Favoriten von Vontobel Research.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: