Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die kanadische Tochter von SFC Energy, Simark Controls, habe eine Vertriebspartnerschaft mit Vector Controls and Automation Group für EFOY Pro Brennstoffzellen geschlossen. Dadurch erweitere sich die Verkaufsregion ausgehend von Kanada bis in den Süden der USA. Derweil würden Anleger auf weitere Details zu den angekündigten strategischen Optionen von SFC Energy warten.Doch erst zu dem Deal, den das Unternehmen mit Vector Controls and Automation Group eingefädelt habe: Mit der Partnerschaft erhalte SFC Energy einen direkten Vertriebszugang zu den amerikanischen Upstream Öl- und Gas-, Wasser- und Abwassermärkten, heiße es in der Pressemitteilung."Wir freuen uns sehr, dass Vector, ein etablierter Anbieter moderner Instrumentations- und Automationslösungen, die EFOY Pro Brennstoffzellen nun auch Kunden im Süden der USA zugänglich macht", so Simark-Controls-Geschäftsführer Martin Curtis. "Diese Partnerschaft vergrößert die Marktdurchdringung der erfolgreichen EFOY Pro Brennstoffzellen in den USA."Angesichts der ausstehenden Details zu den "strategische Optionen" dürfte die gute Meldung verpuffen und sich die Kursgewinne in Grenzen halten. Jedoch halte sich der "Hot-Stock der Woche" aus Ausgabe 40/2018 weiter auf einem hohen Niveau.Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen SFC Energy-Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)