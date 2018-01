Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

9,02 EUR +4,40% (15.01.2018, 08:43)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

8,50 EUR -1,85% (12.01.2018, 17:36)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 38.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (15.01.2018/ac/a/nw)







Brunnthal (www.aktiencheck.de) - SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) für Brennstoffzellen zur netzunabhängigen Stromversorgung von Geräten an Bord von Verteidigungsfahrzeugen und für Soldaten im Feld erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Auftrag hat ein Volumen von ca. EUR 0,86 Mio. und ist für SFC Energy nach dem am 12. Dezember 2017 erhaltenen Großauftrag über EUR 3,6 Mio. die zweite Beauftragung durch die BAAINBw innerhalb kurzer Zeit.Bei dem Auftrag handelt es sich erneut um einen Folgeauftrag für die vom BAAINBw bereits seit Dezember 2011 zugelassenen EMILY 2200 Brennstoffzellensysteme. Im Jahr 2011 erhielt die SFC-Brennstoffzelle EMILY 2200 eine NATO-Versorgungsnummer (NSN). Sie ist damit nach wie vor die bislang einzige Brennstoffzelle in Deutschland mit diesem hohen Standardisierungsgrad."Dies ist ein wichtiger Auftrag für unser Unternehmen: Als Folgeauftrag belegt er eindrücklich, dass unser Brennstoffzellensystem EMILY 2200 entscheidende Vorteile für den Einsatz der Deutschen Bundeswehr bietet", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. "Der hocheffiziente, leise und umweltfreundliche Stromerzeuger stellt überall und zu jedem Zeitpunkt in Fahrzeugen, im Feld und als Batterieladegerät die zuverlässige Versorgung elektrischer und elektronischer militärischer Geräte im Einsatz sicher. Wir sind sehr stolz mit unseren Produkten einen Beitrag zu mehr Sicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit der Soldaten im Einsatz zu leisten. Der erfolgreiche Einsatz unserer Produkte bei der Deutschen Bundeswehr hat zudem eine erheblich positive Signalwirkung auf unsere internationalen Geschäftsaktivitäten."Brennstoffzellenprodukte von SFC Energy AG sind bei zahlreichen internationalen NATO- und PfP-Verteidigungsorganisationen im Einsatz. Brennstoffzellen- und Zubehörprodukte von SFC Energy verfügen über eine Versorgungsnummer und sind gemäß UN3473 für den Lufttransport zugelassen.Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Verteidigung, Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Wind-, Umwelt- und Telekommunikationsanwendungen sowie für das Verkehrsmanagement unter www.sfc-defense.com, www.efoy-pro.com und www.sfc.com.