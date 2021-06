Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (03.06.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy: Der Brennstoffzellenspezialist produziert gute Nachrichten am Fließband - AktienanalyseSFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) verzeichnete den stärksten Jahresauftakt der vergangenen Jahre im Endkundengeschäft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei dem Anbieter von Wasserstoff- und Methanol- Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen sei die Zahl der gelieferten Brennstoffzellen für Anwendungen im Reisemobil- und Marinebereich im ersten Jahresviertel von 329 auf 586 gestiegen - ein Plus von rund 78 Prozent. "Seit Einführung der neuen Produktgeneration erleben wir ein sehr starkes Momentum und ernten nun die Früchte unserer jahrelangen Pionier- und Entwicklungsarbeit", so SFC-CEO Peter Podesser. Der Umsatz sei im Auftaktquartal um 5,4 Prozent auf knapp 17 Mio. Euro geklettert. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich auf knapp 2,35 Mio. Euro beinahe verdreifacht.Die Prognose für 2021 sei konkretisiert worden: Bei einem Umsatz von 61 Mio. bis 70 Mio. Euro solle das Ergebnis in der oberen Hälfte der bislang kommunizierten Spannen liegen. Damit nicht genug: Das Unternehmen habe mit LiveView Technologies (LVT) einen weiteren Neukunden gewonnen. Der US-Konzern ordere mehr als 100 EFOY Pro 2400-Brennstoffzellen über den Vertriebspartner LaTech Equipment. "Dieser Auftrag ist ein Meilenstein für unsere Geschäftsentwicklung in den USA", so Hans Pol, COO von SFC Energy. Die Order sei der größte US-Auftrag der Firmengeschichte. Unterdessen hätten die Analysten von First Berlin ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 44,00 Euro bestätigt. Diese Marke liege fast 90 Prozent über der aktuellen Notiz. Angesichts dieses Potenzials müsse man nicht allzu offensiv an die Aktie herangehen. (Ausgabe 21/2021)Börsenplätze SFC Energy-Aktie: