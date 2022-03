Aktien von SFC Energy befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (14.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der heimische Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy könne einen weiteren Auftrag von einem dänischen Exklusivpartner verbuchen. Die Bayern sollten EFOY-Brennstoffzellen und Zubehör für zivile Überwachungs- und Sicherheitsanwendungen liefern. Indes stehe der Nebenwert vor dem Sprung auf ein neues Jahreshoch.Im Konkreten handele es sich beim Auftraggeber um AWILCO, der eine Order in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro aufgegeben hätten. Der Auftrag sei komplett im laufenden Geschäftsjahr umsatz- und ergebniswirksam, so SFC Energy. Im vergangen Jahr habe AWILCO bereits knapp 400 EFOY-Brennstoffzellen bestellt und damit das Volumen gegenüber 2020 verdoppelt.Als Hersteller von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen treffe SFC Energy den Nerv der Zeit. Hinzu komme die Fantasie durch das "Sonderbudget" der Bundesregierung für die Bundeswehr profitieren könnte. "Nachgelagert lässt sich sagen, dass die die Modernisierung und materielle Ertüchtigung der Bundeswehr nicht ohne das Thema ,nachhaltige Energieversorgung' erfolgen wird", heiße es von Unternehmensseite gegenüber dem "Aktionär".Im Real-Depot setzt "Der Aktionär" auf weiter steigende Kurse beim deutschen Nebenwert, so Michel Doepke. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link