Tradegate-Aktienkurs SELLAS-Aktie:

4,10 EUR -0,24% (04.12.2019, 22:01)



NASDAQ-Aktienkurs SELLAS-Aktie:

4,57 EUR +1,11% (04.12.2019, 22:00)



ISIN SELLAS-Aktie:

US81642T2096



WKN SELLAS-Aktie:

A2PU3T



Ticker-Symbol SELLAS-Aktie:

RXK3



NASDAQ-Symbol SELLAS-Aktie:

SLS



Kurzprofil SELLAS Life Sciences Group Inc.:



SELLAS Life Sciences Group Inc. (ISIN: US81642T2096, WKN: A2PU3T, Ticker-Symbol: RXK3, NASDAQ-Symbol: SLS) ist ein US-Unternehmen aus der Biotech- und Pharma-Branche mit Sitz in New York. Die SELLAS-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (05.12.2019/ac/a/n)





New York (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von SELLAS deutlich:Die Shortseller von Squarepoint Ops LLC setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien von SELLAS Life Sciences Group Inc. (ISIN: US81642T2096, WKN: A2PEAB, Ticker-Symbol: RXK3, NASDAQ-Symbol: SLS) fort.Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 03.12.2019 ihre Netto-Shortposition von 0,60% auf 0,74% der Aktien von SELLAS ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SELLAS-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,74% der SELLAS-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze SELLAS-Aktie: