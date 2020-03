Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SBF-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SBF-Aktie:

4,50 EUR +32,35% (19.03.2020, 15:37)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (19.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Ungeachtet des aktuellen makroökonomischen Umfelds hat sich der Vorstand von SBF in unserem jüngst erfolgten Gespräch vorsichtig optimistisch zum kurzfristigen Ausblick auf das operative Geschäft geäußert, so Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG. Es sei demnach momentan davon auszugehen, dass SBF ohne spürbare Beeinträchtigungen durch die "Coronakrise" komme.Lieferketten und Auftragsseite weiterhin voll intakt: Gemäß Vorstand seien die ohnehin größtenteils inländischen (MONe: > 95%) Lieferketten für benötigte Materialien nach eingehender Rücksprache mit zentralen Lieferanten auch im derzeitigen Umfeld ohne erhöhte Kosten gewährleistet. Materialbedingte Verzögerungen oder gar Unterbrechungen von SBFs Produktionsprozessen würden daher nach aktuellem Stand unwahrscheinlich erscheinen. Dennoch dürfte sich das Management den sehr langen Vorlauf der bereits eingegangenen Aufträge und die damit einhergehende hohe Visibilität im Beschaffungsprozess kurzfristig zunutze machen und die für den restlichen Jahresverlauf sicher benötigten Materialien zur Absicherung frühzeitig beziehen. Gröning gehe daher davon aus, dass sich die Materialkosten in diesem Geschäftsjahr (MONe: 9,4 Mio. Euro) zwischen den beiden Halbjahren ungleich verteilen würden. Auf Jahressicht sollten hieraus jedoch keine negativen Auswirkungen entstehen.Auch bei Auftragseingang und -bestand (34,6 Mio. Euro per Ende Januar) seien bisher keine Einbußen zu verzeichnen. Hier mache sich für SBF das weitgehend konjunkturunabhängige Branchenumfeld mit zahlreichen Kunden bzw. Endabnehmern der öffentlichen Hand bezahlt, die die dringend erforderlichen Infrastruktur- und Kapazitätsprojekte im für die Bevölkerung unverzichtbaren Schienenverkehr ungeachtet der temporären Krisensituation umsetzen würden. Solange bei den Schienenfahrzeugherstellern (v.a. Siemens, Bombardier, Alstom, Stadler) infolge des Coronavirus keine substanziellen Produktionsverzögerungen auftreten würden, rechne der Vorstand daher unverändert mit einem zweistelligen Umsatzwachstum von rund 20% auf ein Niveau von 20 bis 21 Mio. Euro (MONe: 20,8 Mio. Euro) im laufenden Jahr.Dank des robusten Geschäftsmodells in einem weitgehend konjunkturunabhängigen Absatzmarkt dürfte SBF nach derzeitigem Stand vergleichsweise unbeschadet aus der makroökonomischen "Coronakrise" hervorgehen.Nach dem starken Kursrückgang infolge der übergreifenden Marktverwerfungen erachtet Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, die SBF-Aktie bei einem KGV 2020e von 8,6x wieder als äußerst attraktiv und bestätigt daher Rating "kaufen" und das Kursziel von 6,50 Euro. (Analyse vom 19.03.2020)