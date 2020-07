Die Veröffentlichung deute auf einen starken Start in das dritte Quartal hin, wobei alle Indices im Vergleich zum Vormonat gestiegen seien. Der Teilindex zur aktuellen Lageeinschätzung sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die ifo-Ökonomen hätten ihre BIP-Prognose für Deutschland von +6,9% für das 3. Quartal 2020 bekräftigt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe nach der Ankündigung zu steigen begonnen und habe sich in die Gewinnzone zurückgekämpft. Der größte Teil dieses Gewinns sei jedoch bereits wieder abgegeben worden.



Der DAX sei heute erneut von der Unterstützungszone bei 12.800 Punkten abgeprallt. Der Index sei nach der Veröffentlichung der ifo-Daten gestiegen und habe den Schlusskurs vom Freitag überwinden können. Der DAX befinde sich an einem interessanten technischen Punkt, da er nicht nur nahe der wichtigen 12.800-Punkte-Marke, sondern auch an der Aufwärtstrendlinie gehandelt werde. Ein Durchbruch könnte einen größeren Rückgang in Richtung der unteren Grenze der großen Overbalance-Struktur bei 12.650 Punkten auslösen und auf eine Trendumkehr hindeuten. Sollte es den Käufern andererseits gelingen, den Kurs heute in der Gewinnzone zu halten, so finde sich der kurzfristige Widerstand bei 12.930 Punkten, der durch die 200-Stunden-Linie sowie frühere Kursreaktionen gekennzeichnet sei.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) plane, seine Tochtergesellschaft Qualtrics in den Vereinigten Staaten an die Börse zu bringen. SAP habe das Unternehmen im Jahr 2018 für 8 Milliarden USD gekauft. Ein Börsengang könnte Qualtrics einen Wert im Bereich von 10 bis 18 Milliarden USD einbringen. SAP habe heute auch die Ergebnisse für das zweite Quartal bekanntgegeben:



- Gewinn je Aktie: 0,73 EUR oder +53% im Jahresvergleich

- Operativer Gewinn: 1,28 Milliarden EUR oder +55% im Jahresvergleich

- Umsatz: 6,74 Milliarden EUR oder +2% im Jahresvergleich

- Cloud-Einnahmen: 2,04 Milliarden EUR oder +21% im Jahresvergleich

- Cloud-Backlog: 6,65 Milliarden EUR (+20%)



Das Unternehmen habe angegeben, dass sich sein Geschäft im zweiten Quartal 2020 weiter verbessert habe. Der höhere Gewinn sei auf niedrigere Umstrukturierungskosten als im Vorjahr zurückzuführen, aber die Zuwächse bei Umsatz und Auftragsbestand hätten auch darauf hingedeutet, dass das Geschäft inmitten der Pandemie gut laufe. SAP rechne für das Gesamtjahr mit einem Umsatz zwischen 27,8 und 28,5 Milliarden EUR und einem Cloud-Umsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden EUR. Das Betriebsergebnis dürfte zwischen 8,1 und 8,7 Milliarden EUR liegen.



Die Aktien von Fluggesellschaften und Reiseunternehmen seien heute eingebrochen, nachdem das Vereinigte Königreich beschlossen habe, alle Besucher aus Spanien unter eine 14-tägige Quarantäne zu stellen. Spanien sei wieder zu einem europäischen Coronavirus-Hotspot geworden. Andere Länder könnten ähnliche Maßnahmen beschließen, was für die Reiseunternehmen katastrophal wäre. TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) habe beschlossen, alle Reisen auf dem spanischen Festland bis mindestens 9. August zu streichen. Die TUI-Aktie sei heute um mehr als 13% gefallen, während die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) rund 7% niedriger gehandelt werde. (27.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien schwankten, da es keinen klaren Katalysator für größere Bewegungen gab, so die Experten von XTB.Die Spannungen zwischen den USA und China stünden weiterhin im Fokus, doch am Wochenende habe es keine neuen Entwicklungen in dieser Angelegenheit gegeben. Das US-Konjunkturpaket der Phase 4 solle heute Nachmittag vorgestellt werden und könnte ein potenzieller Market Mover sein.Das ifo-Institut habe um 10:00 Uhr sein Update für Juli veröffentlicht:- Aktuelle Lageeinschätzung: 84,5 Punkte (Erwartung: 85 Punkte)- Geschäftserwartungen: 97 Punkte (Erwartung: 93,4 Punkte)