SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) habe gestern bekanntgegeben, dass man Emarsys, einen führenden Anbieter von Omnichannel-Plattformen zur Kundenbindung, übernehmen werde. Emarsys sei eine innovative und einfach zu bedienende, vollständig integrierte, Cloud-basierte Marketing-Plattform. Sie ermögliche es Unternehmen, wirklich persönliche Kundeninteraktionen über E-Mail, Mobilfunk, soziale Netzwerke, SMS und das Internet in großem Umfang durchzuführen.



Das Werk von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in der Nähe von Berlin stehe nach den Worten des Ministerpräsidenten des Bundeslandes Brandenburg, in dem es gebaut werde, im nächsten Jahr vor der endgültigen Freigabe zur Produktion von Elektroautos. Kürzlich hätten Umweltaktivisten und Anwohner die Behörden zu hunderten von Themen wie Abholzung, Wasserverbrauch, Zunahme des Lkw-Verkehrs und Lärmbelästigung befragt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sei trotz des langwierigen Prozesses nicht beunruhigt. Die erste Tesla-Fabrik in Europa könnte bis zu 500.000 Autos pro Jahr produzieren.



Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Christian Sewing, habe vor dem Aufsichtsrat der Bank erklärt, er konzentriere sich derzeit nicht auf Fusionen, sondern auf die Restrukturierung und die Verbesserung der Rentabilität, würden Kenner der Materie sagen. Diese Aussage komme inmitten des wachsenden Gefühls der Dringlichkeit in Europa über die Notwendigkeit, dass die Banken sich vergrößern müssten, da die Coronavirus-Krise der Branche nach einem Jahrzehnt schwacher Erträge einen weiteren Schlag versetzet. Die Deutsche Bank habe eine Stellungnahme abgelehnt.



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) bereite sich auf die Ausgliederung von Lamborghini vor und habe die Meinung von Bankern und potenziellen Investoren bezüglich der Börsennotierung des italienischen Sportwagenherstellers eingeholt, hätten zwei Quellen Reuters mitgeteilt, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Diesen Quellen zufolge plane Volkswagen, Lamborghini zu einer unabhängigen Einheit innerhalb seines Markenstalls zu machen und diskutiere langfristige Lieferverträge - beides Schritte, die die Durchführung eines Börsengangs erleichtern würden. Volkswagen habe eine Stellungnahme abgelehnt. (02.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices fielen am Freitag und folgten den Verlusten an den weltweiten Aktienmärkten, nachdem sowohl US-Präsident Donald Trump als auch First Lady Melania Trump positiv auf Covid-19 getestet wurden, so die Experten von XTB.Trump habe heute mit der Quarantäne begonnen, was Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf seinen Präsidentschaftswahlkampf weniger als fünf Wochen vor der Wahl aufgeworfen habe. Die Investoren würden auch angesichts der unsicheren Aussichten für den Brexit vorsichtig bleiben. Der britische Premierminister Johnson werde beim Brexit intervenieren und morgen Gespräche mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, führen. Es sei schwer einzuschätzen, ob sein Engagement spürbare Auswirkungen haben werde.