Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse Neueinsteigern die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zu zukaufen.Lange Zeit habe es relativ wenig Neues aus dem Hause SAP gegeben. Generell würden die Walldorfer eher durch strategische Weitsicht, solides Management und ihre operative Stärke als durch regelmäßigen sensationslüsternen Newsflow überzeugen. Heute habe der Software-Anbieter aber eine Übernahme verkündet.Laut Unternehmensangaben übernehme SAP Emarsys, den cloudbasierten Anbieter einer Plattform im Bereich Kundenbeziehungsmanagement. Nähere Informationen zum Kaufpreis seien nicht bekannt gegeben worden. Die Übernahme solle bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Das Unternehmen habe über 1.500 Kunden weltweit und mehr als 800 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen.Aus charttechnischer Sicht müssten die Bullen noch den Widerstand an der 50-Tage-Linie bei 136,02 Euro nachhaltig überwinden. Danach wäre der Weg in Richtung des Rekordhochs bei 143,32 Euro frei."Der Aktionär" bewerte die Übernahme von Emarsys durch SAP positiv, denn dadurch stärke das größte deutsche börsennotierte Unternehmen sein wachstumsstarkes Cloud-Geschäft.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link