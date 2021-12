ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (16.12.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Das spricht für die Aktie! AktienanalyseStarke Quartalszahlen und ein ebenfalls optimistischer Ausblick haben der Aktie von Oracle zu einem Kurssprung um 16 Prozent verholfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit über 100 Dollar habe der Titel ein Rekordhoch erreicht. Doch auch andere Software- und IT-Aktien seien beflügelt worden. In Deutschland habe SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) zu den Gewinnern gehört. Dabei habe auch eine Kaufempfehlung der UBS geholfen. Die Schweizer Großbank habe SAP von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 147 Euro angehoben. Die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts im kommenden Jahr dürfte die Neubewertung der Papiere der Walldorfer weiter antreiben. Die Experten würden für 2022 mit einer Wachstumsrate über Plan hinsichtlich der Ziele für 2025 rechnen.Auch der Insiderkauf von SAP-Gründer und Aufsichtsrat Hasso Plattner im Volumen von rund 15,77 Mio. Euro spricht für den DAX-Titel, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:122,48 EUR -0,10% (16.12.2021, 16:07)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:123,10 EUR +1,62% (16.12.2021, 15:53)