Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

105,44 EUR -1,62% (02.10.2019, 12:00)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (02.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP läutet traditionell die Berichtssaison in Deutschland ein - AktienanalyseGlaubt man der US-Bank Goldman Sachs, dürfte Aktienanleger ein turbulenter Monat bevorstehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe zur SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP).Das Geldinstitut habe errechnet, dass die Volatilität im Oktober seit 1928 durchschnittlich um 25 Prozent höher gewesen sei als in allen anderen Monaten. "Wir glauben, das ist kein Zufall", so John Marshall, leitender Derivateexperte des Hauses. Denn für "Investoren und Unternehmen, die Vermögensentwicklung bis zum Ende des Kalenderjahres managen" beginne im Oktober die heiße Phase. Schließlich starte die nächste Berichtssaison, die je nach Ergebnissen die Anlegerstimmung beeinflussen könnte. Durch die Veröffentlichung von Quartalszahlen würde das "Volumen und die Volatilität" gesteigert, da Anleger insbesondere daran interessiert seien, zu sehen, was die Unternehmen für das folgende Jahr erwarten würden.In Deutschland läute traditionell SAP die Berichtssaison ein. Die Walldorfer würden am 21. Oktober ihre Bücher öffnen. J.P. Morgan habe schon mal Stellung bezogen und die Kaufempfehlung "overweight" vor den Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro bekräftigt. Zwar dürfte das operative Geschäft der europäischen Softwareanbieter und IT-Dienstleister im dritten Quartal insgesamt schleppend verlaufen sein, so Analystin Stacy Pollard, SAP sollte aber zu den besseren Performern gezählt haben. (Ausgabe 39/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:105,40 EUR -1,37% (02.10.2019, 11:45)