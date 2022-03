Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die neue Digitalwelt Metaverse fasziniere aktuell Technikbegeisterte und Investoren gleichermaßen. Unternehmen wie Meta, Microsoft und NVIDIA sähen darin einen riesigen Zukunftsmarkt und würden zurzeit mit Hochdruck am Aufbau der Metaverse-Infrastruktur arbeiten. Nun möchte sich SAP dieser elitären Gruppe anschließen.SAP-Chef Christian Klein habe im Rahmen des jüngsten Quartalsberichts mitteilen lassen, dass der Softwarekonzern schon über neue B2B-Anwendungen für das Metaverse nachdenke. Kunden und Partner hätten bereits gefragt, welche Möglichkeiten sich dort auftäten. "Wir werden ziemlich bald bekannt geben, was wir dort machen", habe Klein angekündigt. Mehr sei bisher nicht bekannt geworden. Doch wie könnte sich SAP nun im Metaverse positionieren?Eine Möglichkeit wäre die Einführung von immersiven Kundenerlebnissen im Personalmanagement, also der Ausbau von SAP SuccessFactors in Richtung des Metaverse. Beispielsweise könnten künftig Job-Interviews im Metaverse stattfinden.Ein weiteres Anwendungsgebiet fürs Metaverse könnte die Commerce Cloud von SAP sein, die die Handelsaktivitäten von Unternehmen kanalübergreifend bündle. Denkbar sei, dass die Commerce Cloud künftig den Handel mit Kryptowährungen und NFTs unterstütze.Auf Anfrage des AKTIONÄR habe SAP noch den Bereich Industrie 4.0 genannt. Das Unternehmen könnte z.B. virtuelle Rundgänge innerhalb der "smarten Fabriken" im Metaverse anbieten. Mit smarten Fabriken werde die Digitalisierung von Fertigungsprozessen von Unternehmen bezeichnet, die mit der intelligenten Vernetzung von Maschinen einhergehen würden.DER AKTIONÄR finde die Metaverse-Pläne von SAP gut. Der DAX-Konzern kämpfe mit dem angestaubten Image eines IT-Dinos aus den 90er Jahren, der seine beste Zeit bereits hinter sich habe. Mit Metaverse könne SAP stärker seine innovative Seite beleuchten und damit neue Anlegerschichten ansprechen.Emil Jusifov von "Der Aktionär" setzt die SAP-Aktie Watchlist! (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link