ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (28.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Es sei noch ein langer Weg bis die SAP-Aktie die große Abwärtskurslücke vom vergangenen Herbst (obere Gapkante bei 122,60 EUR) geschlossen habe. Dennoch würden sich aktuell die charttechnischen Perspektiven des Technologietitels bessern. Das liege neben dem "Hereinlaufen" in die eingangs beschriebene Kurslücke vor allem an der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 104,34 EUR). Diese beiden Hoffnungsschimmer würden auf der Indikatorenseite von einem bemerkenswerten MACD-Signal begleitet. Schließlich arbeite der Trendfolger nicht nur an einem neuen Einstiegssignal, sondern das positive Schnittmuster entstehe dabei zudem auf dem niedrigsten Niveau des Jahrtausends. Weit entfernt von der Nulllinie generierte MACD-Signale würden oftmals eine besondere Tragweite besitzen. In der Summe dürfte das Projekt "Gap-Closing" angelaufen sein. Ein wichtiges Etappenziel definiere dabei die Kombination aus dem seit Anfang September bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 118,13 EUR) und einer weiteren Glättungslinie (akt. bei 118,68 EUR). Als Stopp-Marken auf der Unterseite würden sich dagegen entweder der o. g. langfristige Durchschnitt oder aber das jüngste "swing low" bei 102,70 EUR anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:107,40 EUR -1,32% (28.01.2021, 09:45)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:108,06 EUR -1,44% (28.01.2021, 09:31)